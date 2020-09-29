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Spor

Sivasspor evinde golü unuttu

Süper Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan DG Sivasspor'un sahasında gol atamama serisi devam ediyor.

IHA29 Eylül 2020 Salı 09:43 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 09:44
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Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Sivasspor’un evindeki gol hasreti sürüyor. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, son 2 iç saha maçında da rakip fileleri havalandıramadı.

Ligin ilk haftasında evinde Alanyaspor’a 1-0 olan Sivasspor, ikinci haftada ise deplasmanda Erzurumspor’u 2-1 yenmişti. Üçüncü haftada da sahasında Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Yiğidolar, bu maçta da gol sevinci yaşayamadı.

SON GOL YATABARE’DEN!

Kırmızı-beyazlı takımın Sivas’taki son golü 19 Temmuz 2020’de oynanan Gençlerbirliği maçının 67. dakikasında Mustapha Yatabare’den gelmişti. Sivasspor ondan sonraki 203 dakikada gol kaydedemedi.

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