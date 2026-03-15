Sivasspor evinde kazandı

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Emre Gökay (Dk. 65 Aly Malle), Charisis (Dk. 65 Avramovski), Cihat Çelik (Dk. 80 Kerem Atakan Kesgin), Kamil Fidan, Ethemi, Manaj (Dk. 7 Bekir Turaç Böke)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Hoti (Dk. 58 Serkan Göksu), Dokanovic (Dk. 75 Kubilay Aktaş), Bardhi (Dk. 75 Yusuf Deniz Şaş), Benny, Barış Ekincier (Dk. 58 Kosoko), Batuhan Çelik
Gol: Dk. 45 Glumac (Kendi kalesine) (Özbelsan Sivasspor),
Sarı kartlar: Dk. 34 Kamil Fidan, Dk. 62 Cihat Çelik, Dk. 85 Uğur Çiftçi, Dk. 88 Bekir Turaç Böke, Dk. 90+1 Aaron, Dk. 90+4 Kerem Atakan Kesgin (Özbelsan Sivasspor)