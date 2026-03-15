Spor

Sivasspor evinde kazandı

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Ümraniyespor'u konuk eden Sivasspor rakibini 1-0 yendi.

AA15 Mart 2026 Pazar 15:36
Sivasspor evinde kazandı
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Emre Gökay (Dk. 65 Aly Malle), Charisis (Dk. 65 Avramovski), Cihat Çelik (Dk. 80 Kerem Atakan Kesgin), Kamil Fidan, Ethemi, Manaj (Dk. 7 Bekir Turaç Böke)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Hoti (Dk. 58 Serkan Göksu), Dokanovic (Dk. 75 Kubilay Aktaş), Bardhi (Dk. 75 Yusuf Deniz Şaş), Benny, Barış Ekincier (Dk. 58 Kosoko), Batuhan Çelik

Gol: Dk. 45 Glumac (Kendi kalesine) (Özbelsan Sivasspor),

Sarı kartlar: Dk. 34 Kamil Fidan, Dk. 62 Cihat Çelik, Dk. 85 Uğur Çiftçi, Dk. 88 Bekir Turaç Böke, Dk. 90+1 Aaron, Dk. 90+4 Kerem Atakan Kesgin (Özbelsan Sivasspor)

