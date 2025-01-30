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Spor

Sivasspor, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak

Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor, Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 10:14 - Güncelleme:
Sivasspor, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul'a giderek kampa girecek.

Sivasspor'da, Eyüpspor maçı öncesinde Garry Rodrigues, Alaaddin Okumuş ve Samba Camara'nın sakatlıkları bulunuyor.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 23 puan topladı.

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