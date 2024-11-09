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Spor

Sivasspor, Fenerbahçe deplasmanında

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 17 puan toplayan Sivasspor, 12. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. 10 Kasım Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 11:24 - Güncelleme:
Sivasspor, Fenerbahçe deplasmanında
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gidecek.

Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı kart cezalısı Uğur Çiftçi ile sakatlığı bulunan Rey Manaj, Alex Pritchard ve Emre Gökay bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, sezonun ilk 11 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puan topladı.

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