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Spor

Sivasspor Fenerbahçe maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

DHA11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:17 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:17
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Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanın bir bölümünü Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar ile Asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.

Demir Grup Sivasspor saat 14.00'te Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a giderek kampa girecek. Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Palabıyık görev yapacak.

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