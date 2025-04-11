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Spor

Sivasspor, Fenerbahçe maçına yoğun çalışıyor

Fenerbahçe'yi evinde konuk etmeye hazırlanan Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı mücadele için çalışmalarına hız verdi.

AA11 Nisan 2025 Cuma 16:39 - Güncelleme:
Sivasspor, Fenerbahçe maçına yoğun çalışıyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik maçla günü tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Net Global Sivasspor ile Fenerbahçe 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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