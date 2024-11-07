Sivasspor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sürat çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.