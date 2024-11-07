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Spor

Sivasspor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Sivasspor maçın hazırlıklarına devam etti.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 16:36 - Güncelleme:
Sivasspor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sürat çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.

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