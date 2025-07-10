Sivasspor, Feyzi Yıldırım'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig takımlarından Sivasspor, Feyzi Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Feyzi Yıldırım ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen sporcu kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

23 Ocak 1996 tarihinde Eskişehir'de doğan Feyzi Yıldırım, futbola Eskişehirspor altyapısında başladı. Kariyerine Afyonspor, Nazilli Belediyespor, Niğde Anadolu FK ve Kasımpaşa gibi kulüplerde devam eden Feyzi, geçtiğimiz sezon Adanaspor formasını terletti.

Kariyerinde 195 maça çıkan Feyzi, 15 gol atarken 6 da asist yaptı.