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Spor

Sivasspor-Fiorenitna maçında olay çıkaran iki holigan adliyeye sevk edildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ikinci maçında Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanan karşılaşmada sahaya atlayıp olay çıkaran iki holigan adliyeye sevk edildi.

AA17 Mart 2023 Cuma 11:50 - Güncelleme:
Sivasspor-Fiorenitna maçında olay çıkaran iki holigan adliyeye sevk edildi
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Demir Grup Sivasspor ile İtalya temsilcisi Fiorentina arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahaya indikleri için gözaltına alınan 2 taraftar adliyeye götürüldü.

Dünkü maçın ardından gözaltına alınan M.E.Ç. ve S.S.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki taraftar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda dün oynanan ve konuk ekibin 4-1 kazandığı maçın son dakikalarında 2 taraftar sahaya inmiş, M.E.Ç. Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulunmuştu.

Güvenlik görevlilerince yakalandıktan sonra stadyum dışına çıkarılan iki taraftar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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