Sivasspor, Fiorentina maçı için İtalya'ya gitti! İşte kamp kadrosu...

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda yarın Fiorentina ile oynayacağı ilk müsabaka için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla İtalya'ya hareket etti. Yaklaşık 3 saat sürecek yolculuğun ardından Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı'na inecek olan kırmızı-beyazlılar, kamp yapacağı otele yerleşecek. Sivasspor, bu akşam Artemio Franchi Stadyumu'nda gerçekleştireceği antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Sakatlığı bulunan Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare kafilede yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekibin 21 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Isaac Cofie, Charis Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Gökay, Fredrik Ulvestad, Samuel Saiz, Hakan Arslan, Max Gradel, Clinton N'Jie, Ahmed Musa, Jordy Caicedo, Leke James."