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Spor

Sivasspor, Fiorentina maçına 3 eksikle çıkacak

Sivasspor'da 3 oyuncu yarın oynanacak Fiorentina maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

IHA15 Mart 2023 Çarşamba 09:52 - Güncelleme:
Sivasspor, Fiorentina maçına 3 eksikle çıkacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Fiorentina ile sahasında karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 30. maçına çıkacak.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Fiorentina'yı konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek.

YİĞİDOLAR'IN 30. AVRUPA MAÇI

Sivasspor, oynayacağı Fiorentina mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 30. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 29 müsabakada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 33 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 51 gole engel olamadı.

SİVAS NASIL TUR ATLAR?

Kırmızı-beyazlı takım, ilk maçta Fiorentina deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü. Sivasspor'u iki ve daha farklı galibiyetler çeyrek finale taşır, tek farklı zaferler de maçı uzatmalara götürür.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK

Teknik direktör Rıza Çalımbay idaresindeki Sivasspor'da 3 oyuncu yarınki maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Robin Yalçın ve Caner Osmanpaşa ile kırmızı kart cezalısı Max Gradel kadroda yer alamayacak.

Rıza Çalımbay'ın kritik maça Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Aaron, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan, Saiz, Yatabare, Caicedo ilk 11'i ile başlaması bekleniyor.

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