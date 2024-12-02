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Spor

Sivasspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 15. hafta maçının bilet satışı başladı.

IHA2 Aralık 2024 Pazartesi 11:40 - Güncelleme:
Sivasspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: Bin 250 TL

Maraton Alt ve Üst: 900 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 800 TL

Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 800 TL

İndirimli kombine satışı devam ediyor

Sivasspor'un Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombinelerin indirimli satışı da devam ediyor. VIP Alt Tribünü; 4 bin 360 TL, Maraton Alt ve Üst tribünü; bin 745, Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribünü; 875 TL, Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü ise 800 TL'den satılıyor.

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