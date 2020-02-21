Sivasspor galibiyeti hatırladı

Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 9. dakikada penaltıdan Mert Hakan Yandaş ile geldi. Sivasspor, VAR incelemesi sonrasında, bu maçla birlikte 29 hafta sonra penaltı kazanmış oldu.
Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Sivasspor, 45 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
PUAN DURUMU
(45) Sivasspor
(44) Trabzonspor - 2 maçı eksik
(43) Başakşehir (1 maçı eksik)
(42) Galatasaray (1 maçı eksik)
(39) Alanyaspor
(38) Fenerbahçe (1 maçı eksik)
(36) Beşiktaş (1 maçı eksik)