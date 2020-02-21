Sivasspor galibiyeti hatırladı

21 Şubat 2020 Cuma21:59 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 21:59

Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 9. dakikada penaltıdan Mert Hakan Yandaş ile geldi. Sivasspor, VAR incelemesi sonrasında, bu maçla birlikte 29 hafta sonra penaltı kazanmış oldu.

Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Sivasspor, 45 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

PUAN DURUMU

(45) Sivasspor

(44) Trabzonspor - 2 maçı eksik

(43) Başakşehir (1 maçı eksik)

(42) Galatasaray (1 maçı eksik)

(39) Alanyaspor

(38) Fenerbahçe (1 maçı eksik)

(36) Beşiktaş (1 maçı eksik)