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Spor

Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanında

Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

AA14 Şubat 2025 Cuma 12:35 - Güncelleme:
Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanında
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Gaziantep'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Samba Camara, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.

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