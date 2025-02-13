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Spor

Sivasspor, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 15:18 - Güncelleme:
Sivasspor, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

Bugün Gaziantep'e gidecek Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak.

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