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Spor

Sivasspor genel kurulu 13 Haziran'da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da gözler olağan genel kurula çevrildi. Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, kongrenin 13 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 15:58 - Güncelleme:
Sivasspor genel kurulu 13 Haziran'da
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Yavuz, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, bayram sonrasındaki "sessizliğin" kamuoyunda eleştirilere neden olduğunu söyledi.

Eleştirilere saygı duyduklarını aktaran Yavuz, "Herkesle görüştük. Hiç kimsenin kafasının arka planında Sivasspor'a dair bir durum yok. Sivas'ta böyle bir imaj oluştu. Sivasspor, şu anda sıkıntılı bir süreç ve maddi imkansızlıklar yaşıyor. Bu gerçeği de hepimiz görüyoruz." dedi.

Divan olarak kendilerinin ve kurumsal yapının çalıştığına, ödemelerin yapıldığına dikkati çeken Yavuz, "İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı. Bu ayrılış Sivasspor'un menfaati icabı yapıldı. Sivasspor'un şu anda bu paraları vermesi mümkün değil. Yani Sivasspor'un yeni bir yapılanmaya ihtiyacı var. Bazı yüklerden takımı kurtarmaya çalışıyoruz. Yürütebilir bir Sivasspor olsun istiyoruz. Stres içerisinde çalışıyoruz ama bir sonuca varacağız. 13 Haziran günü saat 18.00'de kongremizi gerçekleştireceğiz. Sivasspor'a talip var. Borç sıkıntısından dolayı talip olanlar cesaret edemiyor. Sivasspor'un şu anda 350 milyon lira borcu var." diye konuştu.

Yavuz, bu hafta itibarıyla lbaşkan adaylarının kamuoyunun önüne çıkacağını sözlerine ekledi.

Golcü futbolcu Rey Manaj'ın takımda kalıp kalmayacağı sorusuna ise Yavuz, "Rey Manaj da takımdan ayrılabilir ama şu anda tam net değil. O da maliyeti yüksek bir oyuncu." yanıtını verdi.

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