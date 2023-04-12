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Spor

Sivasspor, Giresunspor mesaisini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor maç hazırlıklarına devam ediyor.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 19:03 - Güncelleme:
Sivasspor, Giresunspor mesaisini sürdürüyor
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bitexen Giresunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti.

Daha sonra dar alanda pas çalışan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Bitexen Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor, 16 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

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