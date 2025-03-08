Sivasspor, Göztepe maçına hazır

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Net Global Sivasspor ile Göztepe, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.