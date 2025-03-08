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Spor

Sivasspor, Göztepe maçına hazır

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 18:58 - Güncelleme:
Sivasspor, Göztepe maçına hazır
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Net Global Sivasspor ile Göztepe, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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