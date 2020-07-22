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Spor

Sivasspor Göztepe maçına hazırlanıyor

Süper Lig'de sezonun son maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

AA22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:49 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:49
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda 25 Temmuz Cumartesi günü Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından kuvvet çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

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