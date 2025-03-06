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Spor

Sivasspor, Göztepe mesaisinde

Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde devam ediyor.

AA6 Mart 2025 Perşembe 18:19 - Güncelleme:
Sivasspor, Göztepe mesaisinde
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı saha maçla idmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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