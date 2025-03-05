Sivasspor-Göztepe maçının bilet fiyatlarına özel indirim

Trendyol Süper Lig 27. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Sivasspor yönetim kurulu, 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarında taraftarlar için özel bir indirim yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile iligli yapılan açıklamada, "Tribünleri doldurarak takımımıza desteğimizi gösterelim, bu kritik mücadelede hep birlikte olalım" ifadeleri kullanıldı.
Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt Tribün: 158 TL
Maraton Alt ve Üst: 58 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 58 TL
Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 58 TL
Misafir Tribün: 75 TL