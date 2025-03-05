Sivasspor-Göztepe maçının bilet fiyatlarına özel indirim

Trendyol Süper Lig 27. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Sivasspor yönetim kurulu, 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarında taraftarlar için özel bir indirim yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile iligli yapılan açıklamada, "Tribünleri doldurarak takımımıza desteğimizi gösterelim, bu kritik mücadelede hep birlikte olalım" ifadeleri kullanıldı.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 158 TL

Maraton Alt ve Üst: 58 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 58 TL

Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 58 TL

Misafir Tribün: 75 TL