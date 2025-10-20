İSTANBUL 20°C / 10°C
Spor

Sivasspor, Hatayspor hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig'in 11. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

20 Ekim 2025 Pazartesi 17:07
Sivasspor, Hatayspor hazırlıklarına başladı
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı. Daha sonra top koruma egzersizleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, 24 Ekim Cuma saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

