İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0568
  • EURO
    51,3482
  • ALTIN
    7384.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sivasspor, Hatayspor maçına hazır

Trendyol 1. Lig'in 30. maçında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA10 Mart 2026 Salı 14:53 - Güncelleme:
Sivasspor, Hatayspor maçına hazır
ABONE OL

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde İskenderun Kulüp Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Atakaş Hatayspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 13.30'da Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Bağcılar'da trafik terörü: Cam kıran maganda cezasını buldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.