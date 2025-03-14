Sivasspor, Hatayspor mesaisinde

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, tesislerde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı beyazlı ekip, pas çalışması ve yarı sahada maç yaptı.



Tedavisine devam edilen Azizbek Turgunboev, antrenmanda takımdan ayrı koştu.

Sivasspor, bugün Mersin'e gidecek ve yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Atakaş Hatayspor ile Net Global Sivasspor, 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak.