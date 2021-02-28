Sivasspor, Hatayspor'a hazırlanıyor

AA 28 Şubat 2021 Pazar 16:52 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 16:52

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Ligde dün oynanan Çaykur Rizespor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise topla yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, 3 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.