İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2021 Pazar / 16 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4294
  • EURO
    8,982
  • ALTIN
    412.302
  • BIST100
    1471.39
Spor

Sivasspor, Hatayspor'a hazırlanıyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor ile 3 Mart Çarşamba günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA28 Şubat 2021 Pazar 16:52 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 16:52
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Ligde dün oynanan Çaykur Rizespor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise topla yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, 3 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.