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Spor

Sivasspor hazırlık maçında farklı kazandı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, hazırlık maçında Tokat Belediye Plevnespor ile karşılaştığı mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrıldı.

AA25 Eylül 2022 Pazar 18:02 - Güncelleme:
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Demir Grup Sivasspor, milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sivas bölgesi hakemlerinden Bekir Doğan, Okan Taşköprü ve Ömer Faruk Sağır yönetti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay maça, Emre Satılmış, Alaaddin Okumuş, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Camara, Cofie, Özkan Yiğiter, Saba, Erdoğan Yeşilyurt ve Hakan Arslan 11'iyle başladı.

Sivasspor'da ikinci yarıda ise Murat Paluli, Mehmet Albayrak, Eren Kaya, Charisis, Kaan Onaran, Mert Dursun, Kuçkar, Oğuzhan Yalçın görev aldı.

Kırmızı-beyazlı ekibin 3-0 kazandığı mücadelede golleri 18. dakika Saba, 33. dakika Erdoğan Yeşilyurt ve 55. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

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