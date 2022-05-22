Sivasspor iç sahada daha başarılı

Ligdeki maçlarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 haftada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 54 puan elde etti.

Evinde ve deplasmanda 19'ar maça çıkan Sivas temsilcisi, iç saha maçlarında daha fazla puanı hanesine yazdırdı.

İç sahada çıktığı 19 maçın 7'sini kazanan, 8 beraberlik alan Sivasspor, 4 kez de yenilerek 29 puan kazandı.

Evinde rakip fileleri 28 kez havalandıran Sivas ekibi, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.

SİVASSPOR'UN DEPLASMAN KARNESİ

Sivasspor, bu sezon ligde dış saha maçlarında ise 25 puan topladı.

Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti, 8 kez sahadan yenik ayrıldı.

Deplasmanda rakip fileleri 24 kez havalandıran Sivas temsilcisi kalesinde 29 gol gördü.