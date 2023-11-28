İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2023 Salı / 16 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9555
  • EURO
    31,6887
  • ALTIN
    1872.93
  • BIST100
    8129.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sivasspor iç sahada kayıp!

Sivasspor'un iç sahadaki galibiyet hasreti sürüyor. Son olarak Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan kırmızı beyazlı ekibin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

AA28 Kasım 2023 Salı 10:57 - Güncelleme:
Sivasspor iç sahada kayıp!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'un bu sezon iç sahadaki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Sahasında oynadığı 1. hafta maçında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada da Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında aynı skorla sahadan ayrıldı. Ligin 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Sivas temsilcisi, 7. haftada ise Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

İç sahada ligin 9. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden Sivasspor, 11. haftayı da Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 beraberlikle tamamladı.

Sivasspor, ligin 13. haftasında dün Trabzonspor ile 3-3 berabere kalarak bu sezon iç sahada oynadığı 7 maçta da galibiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlılar, sahasındaki 7 maçta 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 5 puan topladı.

Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Süper Lig'deki son iç saha galibiyetini geçen sezonun 36. haftasında 1-0'lık skorla Konyaspor karşısında alan Sivasspor, söz konusu sezonun son haftasında evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.