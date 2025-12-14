İSTANBUL 12°C / 7°C
Sivasspor, Iğdır FK maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Iğdır FK ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.

AA14 Aralık 2025 Pazar 14:29
Sivasspor, Iğdır FK maçı için hazırlıklara başladı
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Ligde dün oynanan Arca Çorum FK maçında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Alagöz Holding Iğdır FK ile Özbelsan Sivasspor, 20 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

