İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7182
  • EURO
    50,3101
  • ALTIN
    5926.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sivasspor, Iğdır FK mesaisinde

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

AA16 Aralık 2025 Salı 18:35 - Güncelleme:
Sivasspor, Iğdır FK mesaisinde
ABONE OL

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Alagöz Holding Iğdır FK ile Özbelsan Sivasspor, 20 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.