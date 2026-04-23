Spor

Sivasspor, Iğdır FK mesaisinde

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 14:59 - Güncelleme:
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas, topa sahip olma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamlandı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması, 26 Nisan Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Video yükleniyor...

