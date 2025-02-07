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Spor

Sivasspor ile Beşiktaş 38. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor ile 38. kez karşılaşacak.

IHA7 Şubat 2025 Cuma 10:39 - Güncelleme:
Sivasspor ile Beşiktaş 38. kez karşı karşıya gelecek
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 32 puanla 7. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 23 puanla 15. sırada bulunuyor.

38. RANDEVU

Sivasspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de bugüne kadar 37 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar 19 kez kazanırken, kırmızı-beyazlılar de 12 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Geride kalan maçlarda Kartal 53 gol atarken, Yiğidolar ise 39 golle karşılık verdi.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan son maçta Beşiktaş, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

SON 7 DEPLASMANDA KAZANAMADI

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 7 deplasmanda maçında 3 puan alamadı. Bu süreçte Galatasaray ve Adana Demirspor'a mağlup olan Kartal; Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Çaykur Rizespor ve Anyalyaspor ile de berabere kaldı. Beşiktaş bu sezon son deplasman galibiyetini 7. haftada Kayserispor'a karşı elde etti.

RAFA SİLVA CEZALI

Beşiktaş'ta 5 futbolcu sakatlıklarından dolayı Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Bahtiyar Zaynutdinov, Tayyip Talha Sanuç ile Emrecan Terzi'nin tedavileri devam ediyor.

Beşiktaş'ta ayrıca Rafa Silva da sarı kart cezasından dolayı oynamayacak.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta İstanbul'da Trabzonspor ile oynayacakları maçta forma giyemeyecek.


Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil, Mehmet Salim Mazlum yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ömer Taolga Güldibi olacak.

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