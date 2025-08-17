İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

Sivasspor ile Bodrum FK puanları paylaştı

Haber Merkezi17 Ağustos 2025 Pazar 22:44 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sivasspor, sahasında Bodrum FK'yi konuk etti.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Mücadelede Bodrum FK, 20. dakikada Taulant Seferi ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Sivasspor 61. dakikada Charis Charisis ile skora dengeye getirdi.

Karşılaşmanın geri kalan süresinde gol sesi çıkmazken taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor, ikinci maçında ilk puanını aldı. Bodrum FK ise ikinci maçında ikinci beraberliğini aldı.

Ligde gelecek hafta Sivasspor, Amed'e konuk olacak. Bodrum FK ise Sakaryaspor'u konuk edecek.

