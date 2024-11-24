İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2024 Pazar / 23 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5467
  • EURO
    36,0147
  • ALTIN
    3005.46
  • BIST100
    9549.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor ile Kasımpaşa 3 puanı paylaştı
Spor

Sivasspor ile Kasımpaşa 3 puanı paylaştı

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Sivasspor sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

24 Kasım 2024 Pazar 15:57 - Güncelleme:
Sivasspor ile Kasımpaşa 3 puanı paylaştı
ABONE OL

Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 18 dakika geç başlarken, kar yağışı maç sırasında da devam etti.

Bu sonucun ardından Sivasspor, 18 puana yükseldi. Yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde ilk maçına çıkan Kasımpaşa da aldığı 1 puanını ardından puanını 15 yaptı.

Sivasspor, ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, ligde gelecek haftayı BAY geçecek. İstanbul temsilcisi, ardından Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Fall'in ortasında Radakovic'in kayarak müdahalesinde kaleye yönelen topu sonda anda çizgi üzerinde Uğur Çiftçi uzaklaştırmayı başardı.

33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Moutoussamy'nin sert şutunda kaleci Gianniotis yerden köşeye giden topu, uzanarak çelmeyi başardı.

37. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Rodrigues'in derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Koita'nın karşı karşıya pozisyonda şutunda, kalesini terk eden Gianniotis topu uzaklaştırdı.

*Yağış nedeniyle karla kaplanan zemin, stat görevlileri, Sivas Belediyesi ekipleri ve Sivasspor'un alt yapı oyuncuları tarafından temizlendi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50'nci dakikada Kasımpaşa atağında Sivasspor ceza alanında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Gökhan sol ayağı ile vurdu, uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

74'üncü dakikada Emrah'ın kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdi, kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.

90'ıncı dakikada soldan ceza alanına giren Manaj yerden sert vurdu, kaleci Gianniotis topu çelmeyi başardı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.