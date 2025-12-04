Sivasspor, İstanbulspor mesaisine başladı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı dar alan oyunu ile tamamladı.

Yiğidolar, İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İstanbulspor - Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 07 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.