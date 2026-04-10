  Sivasspor, İstanbulspor mesaisine başladı
Spor

Sivasspor, İstanbulspor mesaisine başladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün salonda gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

AA10 Nisan 2026 Cuma 13:42
Sivasspor, İstanbulspor mesaisine başladı
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde salonda gerçekleştirilen idmanda futbolcular, yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, çalışmayı koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışma ile tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile İstanbulspor, 13 Nisan Pazartesi saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

