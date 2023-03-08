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Spor

Sivasspor, İtalya'ya indi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fiorentina ile karşılaşacak Sivasspor, İtalya'ya vardı.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 18:12 - Güncelleme:
Sivasspor, İtalya'ya indi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İtalya'ya ulaştı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 kişilik kafile Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla 3 saat 20 dakikalık uçuşun ardından Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı'na iniş yaptı.

Daha sonra karayolu ile 1 saatlik yolculuğun ardından Floransa şehrine geçen futbolcular, kamp yapacağı otele yerleşti.

Sivasspor, maçın oynanacağı Artemio Franchi Stadyumu'nda akyam saatlerinde yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Fiorentina ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 23.00'te karşılaşacak. Mücadelede Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalacak.

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