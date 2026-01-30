İSTANBUL 13°C / 6°C
30 Ocak 2026 Cuma
Sivasspor, Jonathan Okoronkwo'yu kadrosuna kattı

Sivasspor, 22 yaşındaki Nijeryalı forvet Jonathan Okoronkwo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Okoronkwo, kırmızı-beyazlılarla 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

30 Ocak 2026 Cuma 18:27
Sivasspor, Jonathan Okoronkwo'yu kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, forvet Jonathan Okoronkwo'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki forvet Jonathan Okoronkwo, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde kulüp başkanı Burak Özçoban ile yaptığı görüşme sonrası kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

13 Eylül 2003 tarihinde Nijerya'da dünyaya gelen Okoronkwo, futbola IK Sirius altyapısında başladı, kariyerinde sırasıyla Botev Plovdiv, Krasnodar, Arsenal Tula ve son olarak Hatayspor forması giydi.

