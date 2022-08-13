İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2022 Cumartesi / 16 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9331
  • EURO
    18,4099
  • ALTIN
    1039.38
  • BIST100
    2864.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor, Kader Keita'yı kadrosuna kattı
Spor

Sivasspor, Kader Keita'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, geçtiğimiz sezon FC Sion'da forma giyen Kader Keita'yı kadrosuna kattı.

DHA13 Ağustos 2022 Cumartesi 00:29 - Güncelleme:
ABONE OL

Demir Grup Sivasspor, son olarak İsviçre ekiplerinden FC Sion'da forma giyen Fildişi Sahilli oyuncu Kader Keita'yı renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Avusturya kampında deneme antrenmanlarına çıkan Kader Keita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.6 Kasım 2000'de Fransa'da dünyaya gelen Kader Keita, futbola LOSC Lille alt yapısında başladı. Ardından Belçika ekibi KVC Westerlo'ya transfer olan 21 yaşındaki sporcu geçen sezon ise İsviçre'de FC Sion takımında forma giydi. Ön liberoda görev yapan genç futbolcu kariyerinde çıktığı 95 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.