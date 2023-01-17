Sivasspor, Karacabey Belediyespor'u rahat eledi

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor ile Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Kırmızı beyazlılar Hakan (2) ve N'Jie attığı gollerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Uğur'un ortasında savunmadan seken topu N'Jie ağlara gönderdi. VAR'da incelenen pozisyon, Uğur'un topu oyun alanının dışından çevirdiği gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
19. dakikada Musa'nın sol kanattan içeri çevirdiği topu önünde bulan N'Jie'nin penaltı noktası üzerindeki vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü. Dönen topu önüne alan Musa'nın şutunda ise top yine savunmaya çarparak kornere çıktı.
38. dakikada hızlı gelişen atakta Charisis'in yaptığı ortaya arka direkte yükselen Hakan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
74. dakikada Gradel'in ceza sahasına ortasından Hakan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
76. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topla buluşan Abdullah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
84. dakikada Ulvestad'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan N'Jie, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirleyen golü attı. 3-0
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Musa Erdoğan xx, Salih Mazlum xx, Uğur Sarı xx
DG Sivasspor: Muammer xx, Alaaddin xx, Caner xx, Camara xx, Uğur xx, Charisis xx (Ulvested dk. 78 x), Cofie xx (Keita dk. 85 ?), Hakan xxx (Robin Yalçın dk. 78 x), N'jie xx (Goutas dk. 85 ?), Gradel xx, Musa xx (Ziya dk. 72 x)
Yedekler: Ali, Erdoğan Yeşilyurt, Mehmet, Eren
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Karacabey Belediyespor: Hüseyin x, Yusuf x, Muhammet x, Ulaş x, Serkan x, Mustafa x (Berke dk. 76 x), Erdem x (Hakan dk. 46 x), Devrim x (Ömer dk. 46 x), Abdullah x, Vedat x (Bekir dk. 68 x), Ata x (Uğur dk. 68x )
Yedekler: Miraçcan, Veysel, İlke
Teknik Direktör: Mehmet Ak
Goller: Hakan (dk. 39 ve 74), N'Jie (dk. 84) (DG Sivasspor)