Sivasspor - Karagümrük (CANLI)

- Süper Lig'de çıktığı son deplasman maçında Yeni Malatyaspor'u 4-3 yenen Fatih Karagümrük, Francesco Farioli yönetiminde henüz üst üste iki dış saha galibiyeti alamadı.

- Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor (2B 1M), daha uzun bir galibiyet hasretini en son geçen sezonun ilk altı iç saha karşılaşmasında yaşadı (2B 4M).

- Süper Lig'de oynadığı son dört deplasman maçında 7 puan toplayan Fatih Karagümrük (2G 1B 1M), önceki yedi dış saha karşılaşmasından sadece 3 puan çıkarabilmişti (3B 4M).

- İstanbul takımlarını konuk ettiği son 13 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Sivasspor (6G 6B), tek yenilgisini Kasım 2020'de Galatasaray'dan aldı (1-2).

- Sivasspor'un bu sezon Süper Lig'de bulduğu altı golün beşi duran top organizasyonlarından gelirken, Fatih Karagümrük şu ana kadar kalesinde gördüğü gollerin %83'ünü akan oyunda yedi (5/6, diğeri penaltı).

- Bu sezon Sivasspor'un Süper Lig'de attığı gollerin yarısının sahibi olan Dimitrios Goutas (3/6), bu üç golü de kafayla kaydetti.

- 2021/22 Süper Lig sezonunun şu ana kadar en golcü oyuncusu olan Aleksandar Pesic (5), aynı zamanda ligde en fazla isabetli şut çeken (13) ve gol beklentisi yakalayan (5.78 xG) isim konumunda.

- Süper Lig'de çıktığı son deplasman maçında iki gol atan Andrea Bertolacci (vs Yeni Malatyaspor), profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste iki dış saha karşılaşmasında rakip fileleri havalandırmak istiyor.

- Yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlara rakip olduğu son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen (3G 2B) ve bu karşılaşmaların üçünde gol yemeyen Rıza Çalımbay, önceki beş karşılaşmada gole kapama yapamamış ve sadece 1 puan alabilmişti (1B 4M). (Opta)