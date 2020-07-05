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Spor

Sivasspor, Kasımpaşa engelini aşamadı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa evinde Sivasspor'u ağırladı. Avrupa yolunda iddialı olan Sivasspor İstanbul'dan 1 puanla ayrıldı.

05 Temmuz 2020 Pazar 20:32 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 20:33
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Süper Lig'de 30. hafta maçında orta sıralara kadar yükselen Kasımpaşa ile üst sıralarda yer alan ve Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'dan oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

GOL İPTAL EDİLDİ

Sivasspor, 77. dakikada Arouna Kone ile fileleri havalandırdı. Ancak VAR incelemesi sonrasında Arouna Kone'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj, 55 ve 62. dakikada gördüğü kartların ardından oyun dışında kaldı ve ev sahibi, kalan bölümü 10 kişi sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Kayserispor mağlubiyetinin ardından Kasımpaşa maçında da galibiyet alamadı ve 54 puanla haftayı kapattı. Fuat Çapa yönetiminde son 5 maçını kazanan Kasımpaşa ise bu serisini Sivasspor karşısında sürdüremedi ve beraberliğin ardından 36 puana ulaştı.

Süper Lig'de hafta içi Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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