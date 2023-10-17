Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise sınırlı alan oyun, dayanıklılık çalışmaları ile yarım saha maç oynadı.

Ülkesinin milli takım kampından dönen Clinton N'jie ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.