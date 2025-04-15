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Spor

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA15 Nisan 2025 Salı 18:48 - Güncelleme:
Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşusu yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 5'e 2 pas çalışması ve yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor, 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.

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