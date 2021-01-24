Sivasspor, Kasımpaşa'ya karşı tam kadro

AA 24 Ocak 2021 Pazar 10:35 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 10:35

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mert Güzenge yönetecek.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte Mustapha Yatabare, Uğur Çiftçi, Faycal Fajr ve Aaron Appindangoye, Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular yarın kart görmeleri durumunda, 22. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de çıktığı 19 maçtan 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlıların 24 puanı var. Ligde oynadığı 19 müsabakanın 6'sını kazanıp, 4'ünde berabere kalan ve 9'unu kaybeden Kasımpaşa ise 22 puana sahip.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşma için İstanbul'a gidecek.