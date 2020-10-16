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Spor

Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

AA16 Ekim 2020 Cuma 13:59 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 13:59
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam eden idmanda futbolcular, son bölümde taktik ağırlıklı organizasyonlar üzerinde durdu ve şut çalışması yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, Kayseri'ye hareket edecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.

Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.

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