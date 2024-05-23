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Spor

Sivasspor-Kayserispor maçını Murat Erdoğan yönetecek

Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Sivasspor-Kayserispor maçına Murat Erdoğan'ı orta hakem olarak görevlendirdi.

IHA23 Mayıs 2024 Perşembe 12:29 - Güncelleme:
Sivasspor-Kayserispor maçını Murat Erdoğan yönetecek
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Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak olan müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, 25 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan Sivasspor ile Kayserispor maçının orta hakemi olarak Murat Erdoğan atandı. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Mert Bulut yapacak. Maçın 4. hakemi Gürcan Hasova olurken, Murat Erdoğan, bu sezon Kayserispor'un ikinci maçını yönetecek.

25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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