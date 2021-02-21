Sivasspor Kayserispor'u 2 golle geçti

21 Şubat 2021 Pazar 18:15 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 18:15

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u Yatabare ve Gradel'in kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlılar puanını 31'e çıkartırken, Kayserispor ise 25 puanda kaldı.

16'ncı dakikada soldan Gradel ceza alanına girip ortaladı. Erdoğan'ın sol ayağı ile kaleye göndermek istediği top yükseklik kazanınca kaleci Doğan çıkıp kontrol etti.

18'inci dakikada sol kanatta topla içeriye kat eden Gradel'in ceza alanı içine yerden gönderdiği topa ön direkte Yatabare dokundu ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

20'nci dakikada sol kanattan bu kez Uğur hareketlendi, ceza alanını çevirdiği topa Yatabare dokundu, uzak direk dibinden az farkla auta gitti.

37'nci dakikada ceza alanına indirilen topa direk dibinde Uğur dokundu ve topu ağlarla buluşturdu ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı verildi.

47'nci dakikada ceza alanı üzerinde Yatabare'nin sert şutunu kaleci Doğan güçlükle kornere çeldi.

51'inci dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşu İlhan kullandı, barajdan seken top kornere çıktı.

55'inci dakikada sağ kanattan Ahmet'in ortaladığı topa Erdoğan kafa vuruşunu yaptı, kaleci Doğan topun sahibi oldu.

64'üncü dakikada soldan Uğur'un pasında ceza alanı önünde boş pozisyonda topla buluşan Hakan'ın şutunda top yandan auta gitti.

66'ncı dakikada soldan Yatabare'nin ortasında arka direkte Erdoğan'ın kafayla çevirdiği topu Hakan kafayla dokundu, kaleci Doğan çeldi, dönün topu Hakan ayağı ile tamamlamak istedi Doğan ikinci müdahalesiyle topu kornere çeldi.

90+2'nci dakikada Yatabare'nin pasında ceza alanına giren Gradel kalecinin müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. atışı kullanan Gradel kaleci Doğan'ın müdahalesine rağmen topu filelerle buluşturdu. 2-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.