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Spor

Sivasspor kazanmayı unuttu! Galibiyet hasreti 52 güne çıktı

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, tam 52 gündür galibiyete hasret.

IHA23 Aralık 2024 Pazartesi 15:34 - Güncelleme:
Sivasspor kazanmayı unuttu! Galibiyet hasreti 52 güne çıktı
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, ligde tam 52 gündür kazanamıyor. Sivas temsilcisi, son galibiyetini sezonun 11. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında 2-1'lik skorla almıştı. Yiğidolar, o maçtan sonra oynadığı 6 mücadelenin 4'ünü kaybederken, 2'sinden de beraberlikle ayrıldı. Son 6 karşılaşmada kalesinde 11 gol gören kırmızı-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 3 kez havalandırdı.

Sivasspor'un son 6 maçta aldığı skorlar şöyle:

- Fenerbahçe: 4 - Sivasspor: 0

- Sivasspor: 0 - Kasımpaşa: 0

- Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 1

- Sivasspor: 2 - Galatasaray: 3

- Bodrum FK: 2 - Sivasspor: 0

- Sivasspor: 0 - Samsunspor: 0

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