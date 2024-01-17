İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2024 Çarşamba / 7 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1295
  • EURO
    32,7807
  • ALTIN
    1958.04
  • BIST100
    8030.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor kombine fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptı
Spor

Sivasspor kombine fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptı

Süper Lig ekibi Sivasspor, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile kombine bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptığını duyurdu.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 10:37 - Güncelleme:
Sivasspor kombine fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, kombine bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un ligin ikinci yarısında sahasında oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine fiyatlarında yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda yüzde 50 indirime gidildiği belirtildi.

Açıklamada, indirimli kombinelerin bugünden itibaren satışa sunulduğu aktarıldı.

Yeni kombine fiyatları, VIP alt 1310, maraton alt C-D-E 872,5 lira, maraton üst C-D-E 872,5 kuruş, maraton alt A-B-F-G 655, maraton üst A-B-F-G 655, güney alt ve üst ile bayan VIP üst B 437,5 lira olarak açıklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.